Marcon duidelijke winnaar Franse presidentsverkiezingen

Emmanuel Macron is volgens de voorlopige officiële einduitslag herkozen tot president van Frankrijk met 58,55 procent van de stemmen. Zijn rechtse uitdager Marine Le Pen was in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen goed voor 41,45 procent, meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken na het tellen van alle uitgebrachte stemmen. De opkomst lag rond de 72 procent.