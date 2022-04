Grote brand op heidegebied Sallandse Heuvelrug onder controle

De brand die zondagmiddag is uitgebroken op de Sallandse Heuvelrug tussen Holten en Nijverdal (Overijssel) is onder controle. Rond 21.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer is nog wel aanwezig om na te blussen en om het gebied te controleren op kleine vuurhaarden

De brand brak in de loop van de middag uit op de Holterberg en had zich verspreid over een heidegebied ter grootte van zo’n veertig voetbalvelden. Door de harde wind kon het vuur zich snel verspreiden, de brandweer was vooral druk het naastgelegen bos te beschermen tegen het vuur. Ruim 150 brandweermannen hielpen de brand bestrijden.

Vanwege de brand waren de toegangswegen afgesloten en kregen wandelaars de oproep het natuurgebied te verlaten. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. Niemand raakte gewond.