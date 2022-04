Blinken en Austin in Kiev, hoogste bezoek VS sinds begin oorlog

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en Defensieminister Lloyd Austin zijn zondag gearriveerd in Kiev, meldt een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Het is het hoogste Amerikaanse bezoek aan Oekraïne sinds Rusland het land op 24 februari binnenviel.

Persbureau Reuters kon de aankomst van het tweetal nog niet onafhankelijk verifiëren.

Zelenski kondigde het bezoek zaterdag aan op een persconferentie in Kiev. Hij vertelde dat het overleg met de twee ministers onder meer zal gaan over het soort wapens dat Oekraïne denkt nodig te hebben om de Russen te bestrijden. Kiev wil bovendien graag horen dat de VS garant willen staan voor de veiligheid van Oekraïne in de toekomst.