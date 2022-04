Linkse Mélenchon: Macron is ‘slechts gekozen president’

De linkse Jean-Luc Mélenchon heeft in een reactie op de eerste prognose laten weten dat Emmanuel Macron de ‘slechts gekozen president van Frankrijk’ is. Hij roept Fransen die ontevreden zijn met het systeem op om ‘de strijd niet op te geven’. Mélenchon kreeg tijdens de eerste stemronde twee weken geleden 21,95 procent van de stemmen.

In zijn toespraak, die zondagavond vlak na die van Le Pen kwam, noemt Mélenchon het ‘goed nieuws’ dat Le Pen is verslagen. Hij zegt dat de strijd om de parlementsverkiezingen, die later dit jaar volgen, direct begint. Op die manier kan ‘Macron nog verslagen worden’, stelt Mélenchon.

De linkse kandidaat was tijdens de eerste ronde de grote winnaar in veel steden en eindigde op de derde plek. Hij riep zijn aanhangers op géén stem op Marine Le Pen uit te brengen, maar sprak geen steun uit voor Macron.

Mélenchon stelt dat Macron werd verkozen ‘in een oceaan van blanco stemmen’. Veel Fransen zeiden de afgelopen weken niet te weten op wie te stemmen en vergeleken de keuze tussen de zittende Macron en de rechtse politica Le Pen met ‘een keus tussen de pest en cholera’.