Tienduizenden bezoekers voor praalwagens bloemencorso in Haarlem

Tienduizenden bezoekers hebben zondag in Haarlem een bezoek gebracht aan de praalwagens van het bloemencorso. Naar schatting kwamen tussen de 80.000 en 100.000 mensen een kijkje nemen naar de wagens en was het ‘gezellig druk’, aldus een woordvoerster van de gemeente. De praalwagens zijn tot 17.00 uur te bekijken in het Haarlemse centrum, daarna worden ze weggereden om te worden ontmanteld.