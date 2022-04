Oekraïne wil ingrijpen VN na nieuwe mislukte evacuaties Marioepol

‘Dit is waar Guterres over zou moeten praten in Moskou, als hij over vrede wil praten’, zei Veresjtsjoek. Maandag zal de Oekraïense kant opnieuw proberen om een ​​veilige doorgang uit Marioepol te bewerkstelligen, aldus de vicepremier.

Eerder zondag riep de crisiscoördinator van de VN in Oekraïne, Amin Awad, al op tot een ‘onmiddellijk einde’ van de gevechten in Marioepol om de evacuatie van vastzittende burgers in de gehavende stad ‘vandaag nog’ mogelijk te maken. ‘Ze moeten nu, vandaag, veilig kunnen evacueren. Morgen kan het te laat zijn.’

Awad deed zijn oproep nadat een poging tot evacuatie uit Marioepol zaterdag was mislukt, waarbij Kiev zei dat het ‘gedwarsboomd’ was door Russische troepen. Ook de mislukte evacuatiepogingen van zondag zijn volgens Oekraïne de schuld van Rusland.