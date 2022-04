Kiev biedt Moskou ontmoeting over staalfabriek in Marioepol aan

Kiev heeft Moskou aangeboden om te onderhandelen over de situatie rondom de staalfabriek van Azovstal in de Oekraïense stad Marioepol. De staalfabriek is het laatste Oekraïense bolwerk in de zuidelijke havenstad.

De Oekraïense presidentieel adviseur Michailo Podoljak zei zondag op Twitter dat een ‘speciale onderhandelingsronde’ over de uitwisseling van militairen mogelijk is.

Podoljak herhaalde ook de oproep van Kiev tot een staakt-het-vuren tijdens het orthodoxe paasweekend. Hij bekritiseerde het feit dat de staalfabriek ondanks het paasfeest nog steeds beschoten zou worden met bommen en artillerie. De Russische president Vladimir Poetin zei donderdag de aanval op de fabriek van Azovstal te stoppen en te kiezen voor een belegering, maar zaterdag meldde de Oekraïense presidentiële adviseur Oleksij Arestovitsj dat de Russische luchtmacht de fabriek bombardeerde en dat grondtroepen het complex bestormden.

Naar schatting hebben zo’n 2000 tot 2500 Oekraïense strijders en buitenlandse huurlingen zich in de fabriek verschanst. Volgens Oekraïne zitten er bovendien nog zo’n duizend burgers, onder wie veel vrouwen en kinderen, in bunkers ondergedoken. De strijders die nog in het complex van Azovstal, dat 11 vierkante kilometer groot is, verblijven zijn vooral leden van het Azovbataljon, een extreemrechtse militie die in 2014 de stad in handen kreeg en nu in het Oekraïense leger is opgenomen.