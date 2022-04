FNV protesteert in ‘Week van de Vakbond’ tegen ongelijkheid

FNV houdt komende week de ‘Week van de Vakbond’. Die week staat vooral in het teken van acties tegen de groeiende ongelijkheid in Nederland, aldus FNV. Het sluitstuk is de viering van de Dag van de Arbeid op zondag 1 mei.

FNV gaat door het hele land tientallen activiteiten organiseren onder het motto: ‘Stop de scheefgroei’. De bond roept al langer op tot onder meer hogere lonen om zo mensen te helpen met de stijgende kosten voor levensonderhoud. Ook wil FNV meer vaste banen.

‘Het leven wordt steeds duurder: de boodschappen, de huur en vooral de energierekening, maar onze inkomens blijven daar ver bij achter. We leven in een welvarend land, maar de rijkdom hoopt zich steeds meer op bij grote bedrijven en een kleine groep veelverdieners. Dat gaat ten koste van de rest, ten koste van gewone mensen. Er is genoeg voor hogere lonen, voor een forse verhoging van het minimumloon, de AOW en het sociaal minimum. Maar dan moeten we wel de scheefgroei keren en de lasten eerlijker delen. Veelverdieners en grootbedrijven moeten ook hun bijdrage leveren’, stelt FNV-voorzitter Tuur Elzinga in een verklaring.