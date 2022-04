Yesilgöz: meer mensen moeten kroongetuige kunnen worden

Meer mensen moeten kroongetuige kunnen worden. Ook mensen die criminaliteit mogelijk maken moeten daarvoor in aanmerking kunnen komen, zei minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz zondag in het tv-programma WNL op Zondag. Ze wil de bestaande kroongetuigenregeling ‘verbreden’. ‘Het gaat om de voorkant, mensen die misdaad faciliteren, bijvoorbeeld notarissen die niet goed bezig zijn, en makelaars. Dan kun je eerder netwerken oprollen.’

De regeling voor kroongetuigen staat nu open voor verdachten in strafzaken die een verklaring willen afleggen. De officier van justitie kan dan toezeggen een lagere straf te eisen. Justitie werkt alleen met kroongetuigen in uitzonderlijke gevallen, wanneer het echt nodig is voor opsporing of om nieuwe ernstige misdrijven door een criminele organisatie te voorkomen.

Ook zei Yeşilgöz dat ze meer mogelijkheden wil bekijken voor beveiliging van mensen die bedreigd wordend door criminelen. Nu is die beveiliging volgens haar nog vrij licht of heel zwaar. Daar zouden meer niveaus van bescherming tussen moeten zitten.