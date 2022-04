VK: Russisch leger stuit op sterk verzet in de Donbas

Het Russische leger stuit volgens het Verenigd Koninkrijk op sterk verzet van de Oekraïense troepen in de Donbas. Het Britse ministerie van Defensie meldt zondagochtend in zijn dagelijkse inlichtingenupdate dat Oekraïense troepen meerdere aanvallen hebben afgeslagen.

De Oekraïense strijdkrachten zouden het Russische leger ‘aanzienlijke schade’ hebben toegebracht. Verdere details werden hier niet over gegeven. Oekraïne meldt zelf in 24 uur twaalf Russische aanvallen in de Donbas te hebben afgeslagen en onder meer vier tanks en vijf artilleriesystemen te hebben vernietigd.

Ondanks het verzet is Rusland er wel in geslaagd ‘wat terreinwinst’ te boeken. Volgens de Britten wordt de effectiviteit van het Russische leger waarschijnlijk belemmerd door een slecht moraal onder militairen en de beperkte tijd om troepen van eerdere offensieven te reorganiseren en opnieuw te bewapenen.