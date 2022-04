VN-chef eerst naar Turkije voor bezoek aan Rusland en Oekraïne

De Verenigde Naties melden dat de secretaris-generaal maandag in Ankara wordt ontvangen door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Een dag later ontmoet hij in Moskou de Russische president Vladimir Poetin en diens buitenlandminister Sergej Lavrov. Het overleg met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en de Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba is op donderdag.

Sinds het uitbreken van de oorlog zijn in Turkije twee ontmoetingen geweest tussen Oekraïense en Russische vertegenwoordigers. Op 10 maart spraken de buitenlandministers elkaar in Antalya en op 29 maart kwamen de onderhandelingsteams bijeen in Istanbul. De Turkse autoriteiten zijn bereid in een vredesakkoord garant te staan voor de veiligheid van Oekraïne.