Eerste congres Volt na scheuring fractie in Tweede Kamer

De politieke partij Volt komt zondag voor het eerst bijeen voor een congres sinds de fractie in de Tweede Kamer uiteen viel. In Den Bosch kunnen leden hun mening geven over de aanpak van de zaak door de partijtop.

Het Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan werd medio februari geschorst na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Ze stapte naar de rechter en die floot de partij terug, maar uiteindelijk werd Gündoğan halverwege vorige maand alsnog uit de partij gezet.

Er was kritiek op het handelen van de partijtop. De kortgedingrechter oordeelde dat Volt "in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld". Fractievoorzitter Laurens Dassen kwam niet doortastend over. Hij had naar eigen zeggen eerder moeten ingrijpen.

De pro-Europese partij stond in de peilingen op een flinke winst, maar kelderde flink na het uitbreken van het conflict. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart viel de schade echter mee. Volt haalde in alle tien gemeenten waar ze meedeed zetels. De kans bestaat zelfs dat de partij in sommige steden waaronder Maastricht in het bestuur komt.