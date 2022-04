Frankrijk stemt voor meer Macron of andere koers met Le Pen

De Fransen gaan zondag naar de stembus voor de slotronde van de presidentsverkiezingen en kiezen tussen de status quo of een sterk nationalistisch alternatief. De zittende president Emmanuel Macron ligt in de peilingen voor op zijn uitdager Marine Le Pen. De liberale pro-Europese Macron kreeg in de eerste ronde 27,8 procent van de uitgebrachte stemmen en de rechtse, nationalistische Marine Le Pen 23,1 procent. Bijna een kwart van de stemgerechtigden kwam twee weken geleden niet opdagen.

Dalende koopkracht lijkt de grootste zorg van de Franse kiezers en een meerderheid van de Fransen ziet de toekomst volgens peilingen erg somber in. Le Pen presenteert zich met de focus op sociaal-economische ‘problemen van het volk’ als de tegenpool van de technocraat Macron. Uiterst links en uiterst rechts waren in de eerste ronde goed voor circa een kwart van alle stemmen met de linkse Jean-Luc Mélenchon als grote winnaar in veel steden. Hij heeft zijn aanhangers opgeroepen geen stem aan Le Pen te geven.

Le Pen hoopt echter dat er in de aanhang van Mélenchon en onder de twijfelaars toch genoeg kiezers blijken te zijn die na vijf jaar Macron hoe dan ook een alternatief willen. In Frankrijk kwam er eind 2018 spontaan een massale protestbeweging van de grond, de gele hesjes, waar heel veel mensen van verschillende politieke signatuur lange tijd vrijwel wekelijks tegen het beleid van Macron betoogden, als eerste tegen de verhoging van de prijzen van benzine en diesel. Macron moest zijn plannen die zijn klimaatbeleid zouden ondersteunen, van tafel halen.

Volgens Macron is Le Pen extreemrechts en paait ze kiezers met plannen die geen echte oplossing zijn voor de daling van de koopkracht. De twee rivalen hebben sinds het begin van het weekend geen campagne meer mogen voeren, zoals de wet voorschrijft. In Frankrijk zijn er ook geen opiniepeilingen meer vlak voor de stembusgang toegestaan. De laatste peilingen geven Macron nu weliswaar veel minder stemmen dan in 2017, maar hij zou zondag toch weer winnen met ruim 55 procent van de uitgebrachte stemmen, tegen Le Pen met ruim 44 procent.

De eerste uitslagen worden zondag om 20.00 uur verwacht.