Groep valt in water in Amsterdam, drie mensen naar ziekenhuis

Op het Nieuwe Meer in Amsterdam zijn zaterdagavond vijf jongeren vanuit een sloep in het water terechtgekomen. Drie van hen zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd, meldt een woordvoerder van de brandweer. Ze hadden onder meer onderkoelingsverschijnselen.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De sloep waarin de vijf zaten was onderweg naar een partyboot. De jongeren zijn door anderen in de sloep weer uit het water geholpen.

De hulpdiensten waren massaal op het incident afgekomen, waaronder ook duikers. Een van de jongeren is nog kortstondig gereanimeerd voordat de hulpdiensten ter plaatse waren.

De brandweerwoordvoerder laat weten dat er geen mensen vermist zijn en iedereen uit het water is. Het Nieuwe Meer ligt ten zuidwesten van Amsterdam.