Asielzoekers in oud-casino Utrecht gaan naar Kamp Zeist

De tweehonderd vluchtelingen die Utrecht eind vorige maand heeft overgenomen van het asielzoekerscentrum in Ter Apel worden vanaf zondag ondergebracht in het voormalige militaire complex Kamp van Zeist. De gemeente Utrecht had tijdelijk het voormalige pand van Holland Casino beschikbaar gesteld als noodopvang.

Het was sowieso de bedoeling dat de noodopvang in het oude casino nabij de Jaarbeurs maar voor vier weken zou zijn. Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat de vluchtelingen in afstemming met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) naar Kamp Zeist worden gebracht. Uiterlijk donderdag moeten alle vluchtelingen op de nieuwe locatie zijn ondergebracht.

De druk op het asielzoekerscentrum Ter Apel loopt op door onder andere het al langere gebrek aan reguliere opvangplekken. De Veiligheidsregio Groningen omschreef de situatie bij het aanmeldcentrum eind maart als zorgelijk. Asielzoekers kunnen niet doorstromen naar een van de 111 azc’s. Die zitten vol, mede omdat zo’n 13.000 statushouders wachten op een woning.

Sinds dinsdag mogen er niet meer dan 2000 asielzoekers verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Eerder deze week schoten diverse gemeenten, waaronder Amsterdam en Alkmaar, te hulp met tijdelijke opvangplekken.