Paar honderd mensen betuigen Assange steun

‘Wat met Julian Assange gebeurt, is een aanval op de persvrijheid’, zei Marie-France Deprez van het Belgische comité Free Assange. De Australiër wordt in de VS verdacht van het lekken van geheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Hij zou daardoor onder meer de dood van informanten van de Amerikaanse strijdkrachten op zijn geweten hebben.

‘We willen de Europese landen tot actie aanzetten om Assange te steunen’, vervolgde Deprez. ‘Het Verenigd Koninkrijk mag hem niet uitleveren. Als de Amerikaanse president Joe Biden meent wat hij zegt over persvrijheid, stopt hij de vervolging. Democratische staten zoals de VS moeten om kunnen gaan met kritiek. Als journalisten zoals Assange wantoestanden aan het licht brengen, moeten die wantoestanden aangepakt worden, niet de journalisten.’

Tot de sprekers in Brussel behoorden onder anderen ook de voormalige Britse Labour-leider Jeremy Corbyn en de IJslandse ex-minister van Justitie en Mensenrechten Ögmundur Jónasson. Assange’s vrouw Stella was aanwezig bij de protestactie.