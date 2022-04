Zelenski hekelt Russische ‘pseudo-referenda’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Russen gewaarschuwd af te zien van het houden van ‘pseudo-referenda’ om ‘pseudo-republieken’ te creëren in de bezette gebieden. Doen ze dat niet dan is hij geneigd de besprekingen met Moskou te staken. Dat dreigt ook als de invasietroepen niet stoppen met het over de kling jagen van de inwoners van de zuidelijke havenstad Marioepol die geen veilig heenkomen konden zoeken.

Zelenski deed die uitspraken tijdens een persconferentie in Kiev. Hij vertelde ook dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en diens Defensie-collega Lloyd Austin zondag op bezoek komen in de Oekraïense hoofdstad. Het overleg zal onder meer gaan over het soort wapens dat Oekraïne denkt nodig te hebben om de Russen te bestrijden. Het leger is momenteel niet klaar om te proberen een eind te maken aan de belegering van Marioepol.

Kiev wil bovendien graag horen dat de VS een van de landen zullen zijn die garant willen staan voor de veiligheid van Oekraïne in de toekomst.

Zelenski zei ook dat het van primair belang is dat hij een ontmoeting krijgt met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin wanneer Oekraïne plannen maakt om de oorlog door diplomatie te beëindigen. Die vredesbesprekingen zouden kunnen plaatshebben in Turkije, maar moeten wel over wezenlijke dingen gaan. Het hangt van Poetin af of het ervan komt.