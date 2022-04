Russen verhinderden volgens Oekraïne evacuatie uit Marioepol

De zuidelijke havenstad is grotendeels ingenomen door het Russische leger. Rusland en Oekraïne hadden afgesproken dat vrouwen, kinderen en ouderen zaterdag de stad konden verlaten via een zogeheten humanitaire corridor. Vanaf een winkelcentrum zouden ze met bussen naar de stad Zaporizja worden gebracht, die in Oekraïense handen is.

Volgens het stadsbestuur verblijven er nog altijd zo’n 100.000 mensen in Marioepol. De afgelopen weken zijn pogingen om burgers uit de stad te evacueren herhaaldelijk mislukt. Rusland en Oekraïne geven elkaar daarvan de schuld.

Zaterdagochtend zei een medewerker van president Volodimir Zelenski dat Rusland een aanval was begonnen op het laatste Oekraïense bolwerk in de stad, de staalfabriek van Azovstal. Daar hebben zo’n 2000 strijders zich verschanst.