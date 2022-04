Zoektocht naar vermist Japans schip met 26 opvarenden

De Japanse kustwacht is zaterdag een zoektocht begonnen naar een rondvaartschip met toeristen dat ten westen van natuurreservaat Shiretoko bij het noordelijk eiland Hokkaido in problemen is gekomen. De kapitein had volgens de publieke omroep NHK gemeld dat de boot slagzij maakte en dreigde te zinken. Daarna was er geen radiocontact meer.