KLM zet alles op alles om achterstanden in te lopen

Door een staking onder personeel dat onder andere bagage en vracht regelt, konden er zaterdagmorgen tientallen vluchten niet vertrekken. Ook bij binnenkomende vluchten van KLM bleef de bagage aan boord, waardoor reizigers uren op hun koffers moesten wachten. De woordvoerster van KLM wijst erop dat naast de gedupeerde reizigers de maatschappij nog altijd ‘een grote stapel koffers’ te verwerken heeft. Ze kon nog niet zeggen of en hoeveel vluchten zijn vertrokken zonder bagage.

De directie van KLM beloofde eerder zaterdag met de afhandelaars in gesprek te gaan over de arbeidsvoorwaarden en de werkdruk. Personeel is boos over de lage waardering voor hun werk. Ook vrezen ze voor hun baan nadat KLM aangaf ook met een externe afhandelaar te willen gaan werken. Dat is volgens KLM ook het gevolg van de grote personeelstekorten.