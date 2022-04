Bavaria overtreedt geen regels met lopende contract met Russen

Bier van Bavaria blijft voorlopig beschikbaar in Rusland. Volgens moederbedrijf Swinkels Family Brewers is er een lopende licentie-overeenkomst met de Russische brouwer Moscow Brewing Company die onder de naam Bavaria pils mag brouwen. Deze afspraak valt buiten de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Om die reden wordt deze ook nog niet beëindigd, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad.