Oekraïne: Russische bestorming staalfabriek Marioepol begonnen

‘De vijand probeert het laatste verzet van de verdedigers van Marioepol te wurgen’, zei Arestovitsj. Zijn uitspraken konden niet onafhankelijk bevestigd worden. De Russische president Vladimir Poetin zei donderdag de aanval op de staalfabriek te stoppen en te kiezen voor een belegering.

Naar schatting hebben zo’n 2000 Oekraïense strijders zich verschanst in het complex van Azovstal, dat 11 vierkante kilometer groot is. Het gaat vooral om leden van het Azovbataljon, een extreemrechtse militie die in 2014 de stad in handen kreeg en nu in het Oekraïense leger is opgenomen. Volgens de Oekraïense regering schuilen ook zo’n duizend burgers en vijfhonderd gewonde militairen in de gangen onder de staalfabriek.