Afritten A4 bij Schiphol weer open

De afritten van de A4 bij Schiphol zijn in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. De afritten waren korte tijd gesloten vanwege de drukte op de luchthaven.

De Koninklijke Marechaussee was ter plaatse om mensen weg te sturen bij de afritten naar Schiphol op de snelweg tussen Den Haag en Amsterdam. Schiphol heeft reizigers opgeroepen niet meer naar de luchthaven te komen omdat het er te druk is als gevolg van een wilde staking onder KLM-personeel. Die staking is inmiddels beëindigd.