Marechaussee noemt situatie op Schiphol nu ‘stabiel’

De Koninklijke Marechaussee meldt dat de situatie op Schiphol ‘stabiel’ is. De luchthaven heeft alle reizigers opgeroepen niet meer te komen. Het is mede door een staking van medewerkers van KLM te druk.

Er hebben zich nog geen ‘incidenten’ voorgedaan, aldus een woordvoerder van marechaussee. De organisatie houdt de drukte goed in de gaten. ‘Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt moeten we wel iedereen in veiligheid kunnen brengen.’ De situatie wordt op dit moment nog niet als onveilig beschouwd.

Op Schiphol zijn momenteel duizenden mensen. Voor een van de vertrekhallen staat een lange rij, die doorloopt tot buiten het gebouw van de luchthaven.