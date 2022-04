Drukte op de weg in de Bollenstreek door bloemencorso

Het traditionele bloemencorso trekt zaterdagochtend al veel publiek. De ANWB ziet veel drukte in de Bollenstreek. Door corona kon de optocht de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Maar dit jaar, 75 jaar na de eerste editie, rijdt de optocht weer, van Noordwijk naar Haarlem. Er doen dit jaar 55 wagens mee, waaronder zestien grote praalwagens.

Het bloemencorso begon zaterdagochtend in Noordwijk en eindigt rond 22.00 uur in Haarlem. Daar zijn de praalwagens ook zondag nog te bekijken. In veel dorpen waar de stoet zaterdag doorheen komt, staan tribunes opgesteld voor het publiek.

Honderden vrijwilligers werkten de afgelopen tijd aan de praalwagens. Die bevatten ongeveer 1,5 miljoen hyacinten, tulpen en narcissen. De organisatie heeft zaterdag al prijzen uitgedeeld. De mooiste praalwagen is die met de titel ‘Als een vis in het water’ van Corsogroep KAVB Hillegom-Haarlem en omstreken.