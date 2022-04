KLM-afhandelaars bleven als enige buiten sectorbrede cao

Eerder deze maand bereikte vakbond FNV een akkoord met zes van de zeven bedrijven die zich bezighouden met het afhandelen van vliegtuigen. Een van de voorwaarden die werd gesteld is dat medewerkers een startloon van 14 euro per uur krijgen, aldus de bond. Naast de loonsverhoging is onder meer ook afgesproken dat de jeugdloonschalen verdwijnen en dat de onregelmatigheidstoeslag blijft bestaan. Ook is er een regeling voor oudere werknemers die minder willen gaan werken afgesproken.

Door een sectorbrede cao wordt het voor bedrijven onmogelijk om op arbeidsvoorwaarden te concurreren. FNV zegt al langer dat Schiphol Group voor alle bedrijven die actief zijn op de luchthaven minimale kwaliteitseisen moet hebben. Schiphol deelt die mening en wil daarover met FNV in gesprek.