Bloemencorso rijdt na twee jaar weer door de Bollenstreek

In de Bollenstreek worden zaterdag veel mensen verwacht bij het traditionele bloemencorso. Door corona kon de optocht de afgelopen twee jaar niet doorgaan, maar nu is het weer mogelijk om de praalwagens aan het publiek te tonen. Er rijden dit jaar 55 wagens mee, waaronder 16 grote praalwagens.

75 jaar na de eerste editie rijdt de optocht opnieuw van Noordwijk naar Haarlem. Bij eerdere edities kwamen telkens bijna een miljoen mensen kijken naar de met bloemen versierde wagens. De organisatie merkt dat er weer veel enthousiasme in de streek is en verwacht veel mensen.

De ANWB zag de afgelopen dagen al veel drukte in de Bollenstreek, met name rond de Keukenhof. Door het verwachte publiek en de afgezette wegen voorziet de verkeersdienst zaterdag nog meer files. De organisatie raadt toeschouwers aan om met het openbaar vervoer te komen.

Het bloemencorso begint om 09.15 uur in Noordwijk en eindigt rond 22.00 uur in Haarlem. Daar zijn alle praalwagens ook zondag nog te bekijken. In veel dorpen waar de stoet zaterdag doorheen komt, staan tribunes opgesteld voor het publiek.

Het is dit jaar voor het eerst dat de optocht rijdt als onderdeel van de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Om de traditie in stand te houden, staat het bloemencorso sinds november op die lijst.