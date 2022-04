Europees akkoord over strengere regels grote internetbedrijven

De EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het in de nacht van vrijdag op zaterdag eens geworden over definitieve, strengere wetgeving die de macht van grote internetbedrijven moet beperken en consumenten beter beschermen. De zogeheten Digital Services Act (DSA) regelt onder meer het verwijderen van illegale berichten en desinformatie, stelt transparantie over de werking van algoritmen verplicht en verbiedt het verzamelen van informatie van gebruikers over gezondheid, seksuele geaardheid of politieke voorkeur.