Luchtvaartautoriteit VS biedt excuses aan voor evacuatie Capitool

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft vrijdag in een verklaring excuses aangeboden voor de ontruiming van het parlementsgebouw in Washington woensdagavond. Doordat officials van de FAA hadden verzaakt te melden dat er boven het nabijgelegen Nationals-stadion een stunt met parachutisten werd uitgevoerd, ontstond paniek in het Capitool.

‘We betreuren ten zeerste dat we hebben bijgedragen aan de ontruiming van het Capitool, die uit voorzorg plaatsvond’, aldus de luchtvaartautoriteit. Volgens de FAA was het incident het gevolg van ‘miscommunicatie’. De FAA liet eerder al weten er alles aan te doen om te voorkomen dat in de toekomst misverstanden kunnen ontstaan over luchtvaartevenementen in en rondom Washington.

De politie die gaat over het Amerikaanse parlement riep iedereen woensdag op het gebouw te verlaten vanwege een ‘mogelijke dreiging met een vliegtuig’, nadat een militair toestel onaangekondigd over het parlementsgebouw vloog. Enkele minuten later werd bekendgemaakt dat het gevaar was geweken en het Capitool slechts ‘uit voorzorg’ was ontruimd.

De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi beschuldigde de FAA van ‘schijnbare nalatigheid’. Ook kondigde ze een onderzoek aan om te achterhalen ‘wat er precies is misgegaan en wie er bij de luchtvaartautoriteit verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze schandalige en beangstigende fout’.

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden waren op het moment van de evacuatie niet aan het vergaderden, maar er waren wel honderden andere medewerkers in het parlementsgebouw aanwezig.