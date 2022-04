Man neergestoken na beroving bij metrostation in Rotterdam

In Rotterdam is een man vrijdagavond meerdere keren gestoken bij een beroving in de buurt van metrostation Coolhaven. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie, die op zoek is naar de daders.

Over de precieze toedracht van het incident is niets bekendgemaakt. Getuigen en mensen met camerabeelden worden opgeroepen zich te melden. De steekpartij en straatroof vonden volgens de politie rond 23.30 uur plaats.