Nieuwe naam Tinkoff Bank na kritiek op oorlog van oprichter Tinkov

Tinkoff Bank, de op één na grootste particuliere bank van Rusland, heeft aangekondigd op zoek te gaan naar een nieuwe naam. De beslissing komt kort na felle kritiek van oprichter Oleg Tinkov op de Russische inval in Oekraïne. ‘Het bedrijf bereidt zich al langer op deze stap voor en recente gebeurtenissen maken deze beslissing nog urgenter’, meldt het bedrijf via zijn officiële kanaal op berichtendienst Telegram.

Het financiële concern, vooral groot geworden als digitale bank in Rusland, beweert de oorspronkelijke merknaam te dumpen ‘voor het geluk van onze 20 miljoen cliënten’. In hetzelfde bericht wenst het bedrijf Tinkov beterschap en succes. Bij de Russische zakenman werd enkele jaren geleden leukemie vastgesteld.

In een bericht op socialmediaplatform Instagram noemde Tinkov de oorlog in Oekraïne ‘zinloos’ en een ‘rotoorlog’. Hij beweerde ook dat 90 procent van de Russen tegen de inval in Oekraïne is. In Rusland geldt een strenge censuur op berichten over de oorlog, maar Tinkov woont al geruime tijd niet meer in zijn geboorteland.

Tinkov heeft volgens mediaberichten vorig jaar zijn meerderheidsbelang in Tinkoff Bank opgegeven, alhoewel hij nog wel aandelen bezit. Hij staat in de sportwereld ook bekend als voormalige sponsor van een professionele wielerploeg waar onder anderen Alberto Contador en Peter Sagan voor reden. In 2015 kondigde Tinkov uit de wielersport te stappen.