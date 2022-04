Russische activist Kara-Moerza gearresteerd

De rechtbank in Moskou heeft de Russische activist en journalist Vladimir Kara-Moerza in voorlopige hechtenis geplaatst. De Kremlin-criticus wordt volgens het staatspersbureau Interfax verdacht van het verspreiden van valse informatie over de Russische strijdkrachten. Voor dat vergrijp kan hij een jarenlange gevangenisstraf krijgen.

Kara-Moerza veroordeelde vorige week in een interview op CNN de Russische acties in Oekraïne. Hij blijft voorlopig tot 12 juni in de cel in afwachting van het onderzoeksresultaat en de definitieve aanklacht. Zijn advocaat Vadim Prochorov heeft gezegd beroep te zullen aantekenen omdat Kara-Moerza niets heeft misdaan.

De lijst met ‘buitenlandse (media-)agenten’, waarop ook Kara-Moerza prijkt, werd vrijdag verder uitgebreid met acht tegenstanders van het beleid van president Poetin. Onder hen is Alexei Venediktov, oud-hoofdredacteur van het uit de lucht gehaalde radiostation Echo Moskvi. Ze moeten allemaal voortaan inzage geven in hun financiën en alles wat ze publiceren vooraf inleveren.