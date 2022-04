Adviseur Zelenski beticht Thales van wapenverkoop aan Russen

Rusland nam in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim in, waarop de Europese Unie reageerde met een verbod op de export van wapens aan Rusland. Maar Zelenski’s medewerker Michajlo Podoljak stelt op Twitter dat er bewijs is dat een auto van een vluchtend Oekraïens gezin is geraakt door Franse wapens die na dat jaar zijn gemaakt.

Bij het bericht plaatste hij een video van een blogger die stelt dat de Russen beschikken over wapensystemen van Thales die pas na 2014 zijn ontwikkeld. Het bewijs zou komen van een door Oekraïners veroverd Russisch gevechtsvoertuig dat was uitgerust met technologie van Thales die schutters nauwkeuriger laat schieten.

Thales, dat ook in Nederland actief is met een grote vestiging in Hengelo, ontkent ten stelligste Russen wapens te hebben verkocht of geleverd na 2014. ‘Alle informatie die het tegendeel suggereert is onjuist en daarom misleidend’, meldt een woordvoerder.