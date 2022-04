Macron waarschuwt Fransen voor ‘verkiezingskater’ à la Trump

‘De volgende dag werden ze wakker met een kater’, zei Macron op BFM TV over de Amerikaanse stemgerechtigden die ervan overtuigd waren dat de Democratische kandidaat haar intrek zou nemen in het Witte Huis. In Frankrijk is de situatie volgens hem vergelijkbaar. Niet in de laatste plaats wegens de zeer fundamentele keuze die zondag gemaakt moet worden over de richting die het land uitgaat.

Dat hij in de polls voorstaat tegen zijn rivaal Marine Le Pen is volgens Macron geen garantie voor de zege. De opkomst zal van groot belang zijn. Behalve de stembusgang in de VS haalde hij dichter bij huis ook het brexitreferendum in datzelfde jaar 2016 aan.