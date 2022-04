Biden tekent decreet voor bescherming eeuwenoude bossen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een decreet ondertekend dat meer bescherming moet bieden aan de eeuwenoude bossen in de Verenigde Staten. Hij deed dat tijdens een bezoek aan Seattle, in het noordwesten van Amerika, een regio die bekendstaat om zijn wilde natuur. Ook is het vrijdag de ‘Dag van de Aarde’, een wereldwijd initiatief dat als doel heeft mensen bewust te maken van het bijzondere van de aarde.

In het decreet wordt het belang benadrukt van oerbossen in het tegengaan van klimaatverandering, evenals de kwetsbaarheid van de bossen in een tijd dat de VS worden geteisterd door bosbranden. In een verklaring laat het Witte Huis weten dat de bossen een belangrijke klimaatoplossing zijn. De bossen in de VS nemen volgens Washington zo’n 10 procent van de Amerikaanse CO2-uitstoot op.

Onder president Biden hebben de Verenigde Staten weer stappen gezet op het gebied van klimaatbeleid. Zo heeft hij na zijn aantreden in 2021 de VS teruggeleid naar het klimaatakkoord van Parijs, waaruit zijn voorganger Donald Trump zich had teruggetrokken.

Teruggedraaid

In het Amerikaanse Congres lukt het Biden maar moeizaam grote klimaatvoorstellen erdoor te krijgen, waardoor veelal per decreet stappen worden gezet. Maar omdat voor dergelijke decreten geen parlementaire goedkeuring nodig is, kunnen ze ook gemakkelijk worden teruggedraaid als een volgende president aantreedt.

In het huidige decreet wordt natuurbeheerders in de VS gevraagd binnen een jaar oude bossen te inventariseren en bedreigingen in kaart te brengen.