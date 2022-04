Witte Huis: Europa wil Russische energie-export verder afsluiten

Een belangrijke adviseur van het Witte Huis meent dat Europa van plan is de Russische uitvoer van olie en gas af te sluiten of in elk geval verder te beperken zo lang Moskou oorlog blijft voeren in Oekraïne. ‘Ik heb er vertrouwen in dat Europa de boodschap heeft begrepen en vastbesloten is die laatste bron van exportinkomsten af te snijden’, zei Daleep Singh, de plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur, op CNN.

De olieverkoop aan het buitenland is voor Rusland de belangrijkste bron van inkomsten in harde valuta. Steeds meer landen in de Europese Unie roepen op daar een eind aan te maken om niet langer mee te werken aan de financiering van de oorlog. Aardgas levert het Kremlin eveneens miljarden op, maar dat is in de EU een moeilijker discussiepunt gezien de afhankelijkheid ervan en het netwerk van pijpleidingen dat gemakkelijk transport mogelijk maakt.

Volgens Singh, het Amerikaanse aanspreekpunt voor sancties tegen Rusland, zijn de besprekingen over dat onderwerp serieus gaande in de EU. ‘Het is belangrijk dat ze dat doen en zo snel mogelijk. En dat ze het doen op een verstandige manier.’ Nederland kondigde vrijdag aan eind dit jaar helemaal te stoppen met het importeren van Russisch gas, nu goed voor 15 procent van het totale verbruik.

Duitsland

Onder meer Duitsland gebruikt veel aardgas voor de industrie en verwarming van de huizen, voor een belangrijk, maar niet onoverkomelijk deel afkomstig uit Rusland. Toch herhaalde bondskanselier Olaf Scholz vrijdag in het blad Der Spiegel dat afzien van Russische kolen veel gemakkelijker is dan de gaskraan dichtdraaien.

‘Ik zie niet in hoe een gasboycot de Russen op andere gedachten zou kunnen brengen. Als president Poetin gevoelig was geweest voor economische argumenten, dan was hij nooit aan deze krankzinnige oorlog begonnen’, aldus Scholz. De Duitse centrale bank voorspelde dat abrupt stoppen met energie-invoer uit Rusland het land in een recessie zou storten.

Nederland en Frankrijk zijn minder afhankelijk van Russische leveranties, België, Denemarken en Luxemburg nauwelijks. Behalve Duitsland zullen in Europa onder meer Italië, Slowakije, Tsjechië en Oostenrijk worden geraakt door de boycot. Letland liet deze week weten nog dit jaar van het Russische gas af te gaan en het in samenwerking met buurland Litouwen in vloeibare vorm (lng) elders in te kopen.