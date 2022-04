Vrouw van Jan Rot neemt column in het AD van hem over

De vrouw van Jan Rot, Daan Rot-de Launay, neemt zijn wekelijkse column in de AD-weekendbijlage Mezza over. Dat kondigt de vrijdag overleden zanger, componist en schrijver aan in zijn column die zaterdag wordt gepubliceerd.

"Zodra ik omval of het echt niet meer gaat, neemt Daan deze stukjes over, dat is al besproken. Maar ik heb nu al pret om nog mijn eigen 'in memoriam' te schrijven. Wie weet...", aldus Rot. Volgende week zaterdag verschijnt de laatste column van zijn hand.

De muzikant was sinds september vorig jaar columnist bij het AD, een maand nadat hij had bekendgemaakt uitgezaaide darmkanker te hebben. In zijn berichten schreef hij daar veel over. Rot (64) maakte eerder deze maand bekend nog maar een paar weken te leven te hebben.