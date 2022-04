TNO-expert: verlies Russisch gas relatief makkelijk op te vangen

Het wegvallen van Russisch gas is relatief gemakkelijk op te vangen voor Nederland. Dat is de inschatting van René Peters, energie-expert van onderzoeksinstituut TNO. Hij wijst op maatregelen om meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te kunnen importeren. Ook is Nederland minder afhankelijk van Russisch gas dan bijvoorbeeld buurland Duitsland.

Rusland is goed voor ongeveer 15 tot 20 procent van het gas dat ons land verbruikt. Nederland importeert jaarlijks zo’n 8 miljard kubieke meter gas uit het land. Gasnetwerkbeheerder Gasunie heeft al actie ondernomen om meer lng te kunnen importeren, onder andere met een drijvende terminal die jaarlijks 4 miljard kuub geïmporteerde lng geschikt kan maken voor ons gasnet.

‘Daarnaast mogen kolencentrales in Nederland nu nog maar op 35 procent van hun capaciteit draaien om de CO2-uitstoot te verminderen. Op volle kracht zouden ze tijdelijk heel wat werk van gasgestookte elektriciteitscentrales kunnen overnemen’, verwacht Peters.

Dringende oproep

Europese landen financieren door de import van olie en gas uit Rusland nu nog het regime van Vladimir Poetin. Uit Oekraïne en enkele EU-lidstaten klinkt daarom de dringende oproep om te stoppen met het importeren van Russische fossiele brandstoffen.

In Nederland ligt sinds 2019 een crisisplan klaar voor het geval dat er ineens veel minder gas naar ons land stroomt. In dat zogeheten Bescherm- en Beheersplan Gas staan elf maatregelen die genomen kunnen worden. Het kabinet heeft stap 1 in feite al genomen door Nederlanders op te roepen de verwarming een graadje lager te zetten. De overige stappen variëren van het vragen bij grote zakelijke verbruikers om vrijwillig minder gas af te nemen, tot het gedwongen afschakelen van grootverbruikers tot zelfs huishoudens of hele regio’s afsluiten van het gas. Peters verwacht niet dat de extremere maatregelen van het crisisplan nodig zullen zijn als Nederland zelf kiest voor een afscheid van Russisch gas.