Lockdowns China zorgen nog niet voor problemen met import

De logistieke keten had al last van verstoringen door de coronapandemie, daar kwam de oorlog in Oekraïne bij en nu ook de nieuwe lockdowns in China. Onder andere miljoenenstad Shanghai, met ‘s werelds grootste containerhaven, zit al weken in lockdown vanwege coronabesmettingen.

Belangenvereniging van expediteurs Fenex zegt dat ‘de hele markt aan het infuus’ ligt. ‘De sluiting van de stad Shanghai helpt niet’, aldus, aldus voorzitter Ad Schoenmakers Volgens hem was het idee dat er eind dit jaar stabilisatie zou volgen in de markt, nu is dat opgeschoven naar eind volgend jaar. ‘Zo leggen we de horizon steeds verder. Elke dag doet het ergens in de keten pijn. Het probleem blijft doordenderen.’

Verdere verstoringen

Soms varen ‘overvolle’ boten Shanghai voorbij. Dat zorgt volgens Schoenmakers weer voor verdere verstoringen zoals langere levertijden. ‘We krijgen het met zijn allen wel voor elkaar maar niet binnen het normale tijdsbestek.’ De doorvoertijd voor een container was zo’n 30 dagen. Dat is nu tussen de 60 en 80 dagen. Daardoor komt de langetermijnplanning van importeurs en exporteurs in de problemen.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) zegt dat de lockdowns in China ‘in belangrijke mate’ zorgen voor een ‘voortzetting van de situatie die er al was’ door verstoringen als gevolg van de pandemie, laat een woordvoerder weten. Het ‘zo goed als platleggen’ van Shanghai geeft ook problemen voor omliggende havens. TLN verwacht door het stilvallen van Chinese fabrieken wel effecten op de aanvoer vanuit China naar Nederland, maar zegt nog geen specifieke signalen te krijgen

Ondernemersbelangenclub evofenedex laat weten nog weinig te merken van de lockdowns in China. ‘Enerzijds functioneren Chinese havens deels en anderzijds hebben veel bedrijven behoorlijke voorraden aangelegd, waardoor ze niet meteen vatbaar zijn voor logistieke verstoringen’, aldus een woordvoerder. Export naar China kan langer duren omdat goederen misschien naar andere havens gebracht moeten worden. Als de lockdowns lang duren kan uiteindelijk schaarste aan producten ontstaan. Dat zou bijvoorbeeld voor consumentengoederen zoals elektronica, kleding en tuinmeubels kunnen gelden.