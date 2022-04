Stakingenreeks bij Gall & Gall opgeschort na nieuw cao-voorstel

De stakingenreeks bij slijtersketen Gall & Gall wordt voorlopig stopgezet. Dat heeft vakbond FNV besloten nadat Gall & Gall met een nieuw cao-voorstel is gekomen. FNV-bestuurder Jethro Warbroek geeft aan dat de bond dit komende tijd zal voorleggen aan zijn leden.

De afgelopen weken is er meerdere dagen gestaakt bij Gall & Gall, dat net als bijvoorbeeld Albert Heijn onderdeel is van supermarktconcern Ahold Delhaize. Door die acties bleven naar schatting van de bond telkens zeker honderd van de meer dan 550 slijterszaken gesloten.

Het nieuwe cao-voorstel van de keten betekent volgens Warbroek een verbetering ten opzichte van een eerder bod, omdat de weekendtoeslagen nu behouden blijven. Maar hij heeft ook een beetje een ‘dubbel gevoel’. Hij had in de loonsverhoging namelijk graag een duidelijke koppeling willen zien met de inflatie die de laatste tijd flink is opgelopen.

Gall & Gall geeft aan uitgebreid met medewerkers gesproken te hebben over de cao. Op basis daarvan koos de keten ervoor om een nieuw voorstel neer te leggen. Volgens de onderneming heeft vakbond CNV hiermee ook al ingestemd. Gall & Gall hoopt nu op een ‘positieve uitslag’ van de ledenraadpleging bij de FNV.