Fiscus ontving al duizenden claims op niet bestaand trustfonds

Op verschillende websites zijn standaardbrieven te vinden, soms tegen betaling, waarmee mensen de zogenoemde Trustbelastingdienst zouden kunnen aanschrijven. De briefschrijvers is wijsgemaakt dat de fiscus voor iedere burger een trustfonds van 1,5 miljoen euro beheert. Wie zichzelf vrij verklaart en alle banden met de overheid doorsnijdt, zou dat geld als een ‘erfenis’ kunnen opeisen.

‘Geloof niet in valse profeten’, waarschuwt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) met opgeheven vinger. De Trustbelastingdienst bestaat immers niet, maar de echte Belastingdienst moet wel op elk verzoek ingaan. ‘Iedereen die een brief schrijft krijgt netjes antwoord’, zegt een woordvoerder. De ambtenaren die dat doen ‘hadden ook mensen kunnen helpen met een terecht verzoek’.

Rechter

Sommige briefschrijvers namen met de afwijzingsbrief van de fiscus geen genoegen en stapten naar de rechter. De rechtbank Midden-Nederland nam hun beroep evenwel niet in behandeling, meldde zij eerder dit jaar al in een nieuwsbericht. ‘Omdat de Trustbelastingdienst geen bestaand bestuursorgaan is kan de rechtbank niet oordelen over het handelen van deze ‘dienst’.’

Omdat de verzoeken gestuurd zijn naar een postbus van de Belastingdienst, gaat de rechtbank ervan uit dat die wordt bedoeld. Maar: ‘er bestaat geen wettelijke regeling over een geboortetrust, zoals eisers die voor ogen hebben. Zij hebben dus ook geen financiële aanspraak van 1,5 miljoen euro op die geboortetrust en al helemaal niet op enige uitkering van de Belastingdienst of enig ander overheidsorgaan.’