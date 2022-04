Van der Burg: Oekraïense kinderen ongelijk verspreid over EU

Er zijn in Europa ‘grote verschillen’ te zien in het aantal onbegeleide Oekraïense kinderen dat zich meldt. Zo verklaart staatssecretaris Eric van der Burg dat in Nederland nog geen twintig minderjarige vluchtelingen in beeld zijn die niet worden begeleid door een ouder of vertegenwoordiger, terwijl dat aantal in bijvoorbeeld België vele malen hoger ligt. Kinderrechtenorganisatie UNICEF zei donderdag te vrezen dat in Nederland simpelweg niet alle kinderen in beeld zijn.