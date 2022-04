Beurzen Europa lager door zorgen over hogere rente VS

De Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag over een breed front omlaag door zorgen bij beleggers over een sterker stijgende rente in de Verenigde Staten. Voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve zei voor volgende maand op een renteverhoging met 0,5 procentpunt te rekenen. Daarnaast ging de aandacht uit naar veel kwartaalresultaten van bedrijven. Op het Damrak kwam onder meer bodemonderzoeker Fugro met cijfers.

De Amsterdamse AEX-index stond rond het middaguur 1,3 procent lager op 719,29 punten. De MidKap zakte 2,2 procent tot 1068,74 punten. Op de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt waren minnen tot 1,8 procent te zien.

In de AEX was betalingsverwerker Adyen de grootste daler met een verlies van 4,6 procent. Zorgtechnologieconcern Philips was koploper met een plus van 1,2 procent. ABN AMRO bungelde onderaan de MidKap met een min van 7 procent. Het aandeel noteerde ex dividend. Flitshandelaar Flow Traders kwam met sterke cijfers en werd beloond met een winst van 4,7 procent, waarmee het de grootste stijger bij de middelgrote fondsen was. KBC Securities verhoogde zijn advies voor Flow Traders.

Fugro

Bij de kleinere bedrijven deed Fugro het goed met een plus van 1,8 procent. Fugro zei dat er vanwege de oorlog in Oekraïne de laatste tijd meer opdrachten voor gas- en olieprojecten komen. Veel landen willen af van hun afhankelijkheid van Russische energie en daardoor krijgen allerlei nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen groen licht.

Andere bedrijven op Beursplein 5 die de boeken openden waren onder andere beddenverkoper Beter Bed (min 0,2 procent) en winkelvastgoedfonds Wereldhave (min 1 procent).

Renault

Elders in Europa was er belangstelling voor cijferpublicaties van bijvoorbeeld het Franse autoconcern Renault, dat 2,7 procent steeg in Parijs. In Frankfurt werden de resultaten van softwarebedrijf SAP minder gewaardeerd, want dat aandeel verloor 4,3 procent. Dat gold ook voor het kwartaalbericht van het Duitse staalconcern Salzgitter (min 2,4 procent).

Beleggers kregen ook voorlopige gegevens over de economische bedrijvigheid in de eurozone in april. Volgens marktonderzoeker S&P Global is de bedrijvigheid toegenomen, ondanks de negatieve impact van de oorlog in Oekraïne.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent tot 102,08 dollar en Brentolie werd 1,6 procent goedkoper op 106,63 dollar per vat. De euro was 1,0805 dollar waard, tegen 1,0843 dollar een dag eerder.