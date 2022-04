Kanselier Scholz wil hoe dan ook escalatie Oekraïne voorkomen

Scholz maant in een vraaggesprek met weekblad Der Spiegel tot voorzichtigheid. Zijn regering wil bijvoorbeeld geen zware wapens zoals tanks aan Oekraïne leveren. Er is volgens hem geen duidelijk punt aan te geven waarop de Bondsrepubliek partij wordt in de oorlog in Oekraïne. ‘Daarom is het des te belangrijker dat we elke stap die we zetten, heel goed overwegen en voorzichtig zetten.’

Het is voor Scholz een topprioriteit te voorkomen dat de NAVO in een escalatie van het conflict betrokken raakt. ‘Ik richt me niet op opiniepeilingen en erger me niet aan hysterisch gegil, want de gevolgen van een vergissing kunnen dramatisch zijn.’