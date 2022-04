PvdA kiest Attje Kuiken als nieuwe fractieleider in Tweede Kamer

Attje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. De fractieleden hebben haar in een geheime stemming aangewezen als opvolger van Lilianne Ploumen, die vorige week onverwacht haar vertrek als Kamerlid en politiek leider aankondigde.

Kuiken (44) zit sinds 2006 namens de PvdA in de Tweede Kamer en voert onder meer het woord over gezondheidszorg. Na het vertrek van Diederik Samsom eind 2016 was zij al een tijdje waarnemend fractievoorzitter. Haar enige tegenstrever was financieel woordvoerder Henk Nijboer.