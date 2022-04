Geen evacuatieroutes in Oekraïne vanwege strijd in oosten

Oekraïne opent geen evacuatieroutes voor mensen die naar veiligere plaatsen willen vluchten, vanwege de gevaren op de wegen in het oosten van Oekraïne. Door het offensief van Rusland in de regio is het niet veilig om burgers de wegen te laten gebruiken, stelt de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek.