Chips en Rusland zitten Renault minder dwars dan verwacht

Autofabrikant Renault heeft minder last gehad van het chiptekort en de sancties tegen Rusland dan analisten hadden verwacht. De omzet van het Franse bedrijf liep in de eerste drie maanden van dit jaar wel terug, maar met minder dan 3 procent. Renault is van alle grote autobouwers het actiefst in Rusland en heeft daar ook een meerderheidsbelang in Lada-maker AvtoVAZ.