Weeronline waarschuwt voor hooikoorts door bloeiend gras

Gras staat sinds kort in bloei en dat betekent hooikoortsklachten voor mensen met een graspollenallergie. De komende periode blijft het grotendeels droog, waardoor mensen steeds meer overlast kunnen ervaren, zo meldt Weeronline.

Door het zonnige en warme weer van de afgelopen weken is het gras snel gegroeid. In het paasweekend kwamen de eerste soorten tot bloei. De piek van het graspollenseizoen wordt in de tweede helft van mei en juni verwacht.

Naast gras kunnen ook andere planten klachten veroorzaken. Berken in bloei veroorzaken momenteel al allergische reacties en kunnen dat nog doen tot en met de eerste week van mei. Daarna is het boompollenseizoen voorbij. Kruiden, zoals zuring en weegbree kunnen komende tijd bij sommige mensen hooikoortsklachten geven. In de tweede helft van juli kan bijvoet voor overlast zorgen.

Volgens Weeronline hebben een paar miljoen Nederlanders komende tijd hooikoortsklachten. De klachten variëren van jeuk, niesbuien of loopneuzen, tot moeheid of een grieperig gevoel.