Defensie: dienstplichtbrief heeft niets met Oekraïne te maken

Bij meer dan 200.000 Nederlanders valt komende dagen de zogenoemde Dienstplichtbrief op de mat. Daarin staat dat jongeren die dit jaar 17 zijn of worden, staan ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Defensie wijst er deze keer op dat de brief niets te maken heeft met de oorlog in Oekraïne, maar dat die ieder jaar wordt verstuurd.

De Dienstplichtbrief gaat niet alleen naar mannen, maar sinds 2020 ook naar vrouwen. Ook mensen jonger dan 35 jaar, die (op)nieuw zijn ingeschreven als Nederlander, krijgen het schrijven. Hierin staat het militaire registratienummer en verdere uitleg over de dienstplicht.

Omdat de opkomstplicht sinds 1997 is opgeschort, worden de ontvangers van de brief niet daadwerkelijk opgeroepen. De Nederlandse krijgsmacht bestaat dus nog steeds volledig uit beroepspersoneel. In heel uitzonderlijke situaties kunnen de regering en het parlement besluiten om de opkomstplicht weer te activeren, maar dat is nu niet aan de orde, aldus Defensie.

Eerder waarschuwden gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid al voor de maandelijkse sirenetest op de eerste maandag van de maand. Nederlanders, maar ook vluchtelingen uit Oekraïne, zouden daarvan kunnen schrikken. De sirenetest werd extra onder de aandacht gebracht via posters in verschillende talen en filmpjes op sociale media.