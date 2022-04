Schiphol waarschuwt voor langere wachttijden in meivakantie

Schiphol waarschuwt voor langere wachttijden dan normaal tijdens de komende meivakantie. Vrijdagochtend blikt de luchthaven vooruit op komende twee weken, die naar verwachting op piekmomenten even druk kunnen zijn als in 2019, voor de coronacrisis. Tussen 23 april en 8 mei verwacht Schiphol dagelijks gemiddeld 174.000 reizigers.

De luchthaven bereidt reizigers voor op de drukte door hen online te informeren over tips en reisinformatie. Zo wordt aanbevolen op tijd naar Schiphol te komen, maar niet te vroeg: twee uur voor een Europese vlucht en drie uur voor een intercontinentale vlucht. Online inchecken versnelt het proces ter plaatse, net als thuis al een controle doen voor de geldigheid van paspoort en reisdocumenten. Drukke piekmomenten door vertrekkende reizigers verwacht de luchthaven tussen 07.00 uur en 10.00 uur en om 14.00 uur.

Schiphol voorspelde al dat onder meer in de meivakantie langere wachttijden zouden ontstaan door personeelstekort. Gedurende de coronacrisis zijn veel werknemers bij de luchthaven vertrokken, al dan niet gedwongen. Niet iedereen keerde daarna terug. Ook vakbond FNV waarschuwde al dat er op drukke vakantiemomenten chaos kan ontstaan door een tekort aan mensen bij de beveiliging en afhandeling van passagiers en bagage. Volgens de bond lukt het niet om voldoende nieuwe krachten te werven voor de vele vacatures die openstaan.

Al vaker leidde grote drukte op Schiphol tot moeilijkheden. Zo ontstonden afgelopen zomer problemen bij het laden van vliegtuigen en het laten instappen van honderden passagiers. Kantoorpersoneel en piloten moesten bijspringen. Lange wachtrijen en niet-ingeladen koffers waren het gevolg. In de meivakantie van 2017 ontstonden eveneens lange wachtrijen na een verkeerde inschatting van de drukte. Toenmalig topman Jos Nijhuis zei later dat de luchthaven daarvan had geleerd.